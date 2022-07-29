Беларусь отозвала своего посла в Великобритании Максима Ермоловича и понизила уровень дипломатического представительства. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе МИД.

«В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до Временного поверенного в делах», - говорится в сообщении МИД.

«Введение беспрецедентных санкций в отношении наших людей, работников предприятий, белорусской экономики и финансовой системы, ограничение работы белорусских журналистов и СМИ, беспочвенный запрет на полеты авиакомпании «Белавиа», волюнтаристская невыдача виз белорусским парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, другие незаконные ограничительные меры на данном этапе не позволяют вести полноценный диалог», - утверждают в ведомстве.

В сообщении говорится, что, когда белорусская сторона увидит возможности для возобновления конструктивного взаимодействия с Великобританией, то примет соответствующее решение.

В то же время отмечается, что отзыв посла Беларуси не означает, что закрываются каналы коммуникации с Лондоном.