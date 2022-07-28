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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАИП БЕЛАРУСИ ГОТОВО УГЛУБЛЯТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ БРИКС


14:42 29.07.2022

Национальное агентство инвестиций и приватизациии Беларуси поддержит инвестиционные инициативы бизнеса из стран БРИКС, а также поможет в создании коммерческих предприятий в Беларуси. Это было отмечеено на вебинаре, который 21 июля был организован совместно с Торгово-промышленной палатой БРИКС.

Торгово-промышленную палату представлял член руководства Раджеш Мехта, Национальное агентство инвестиций и приватизации – директор Дмитрий Красовский. Со стороны агентства в качестве спикеров выступили замначальника отдела по сопровождению инвесторов Виталий Жолнерович и специалист отдела регионального развития Вероника Шавель.

В своем выступлении Дмитрий Красовский подробно рассказал о деятельности агентства и его глобальном охвате. Основными секторами, в которые страна получила инвестиции, были сельское хозяйство, IT и консалтинг.

“За последние годы мы привлекли более 130 миллионов долларов инвестиций. Это не выглядит огромной суммой, но если мы посмотрим на бюджет Агентства, то увидим, что на каждый доллар, который государство вкладывает в Агентство, приходится около 60 долларов иностранных инвестиций”, – подчеркнул Дмитрий Красовский.

Директор также отметил, что агентство работает в формате «одного окна» для всех иностранных инвесторов в Беларуси, оказывая им всю необходимую помощь.

Виталий Жолнерович подробно рассказал о главных преимуществах Беларуси. Одно из них – местоположение между двумя крупными экономическими союзами: Европейским и Евразийским. Также он презентовал десять наиболее перспективных инвестиционных проектов для реализации в Беларуси.

Вероника Шавель рассказала представила зарубежным коллегам возможности Дорожной карты инвестора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАИП, всего на вебинар зарегистрировалось более полусотни участников из разных стран (не только государств – членов БРИКС): Индии, Бразилии, ОАЭ, Нидерландов, США, Колумбии, Сингапура. Порядка половины заинтересовавшихся – представители реального сектора экономики, руководители и менеджеры предприятий.

Торгово-промышленная палата БРИКС является головной организацией, которая способствует развитию торговли и промышленности в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Палата, основанная в 2012 году, является некоммерческой неправительственной организацией. ТПП БРИКС была зарегистрирована в соответствии с законом о регистрации обществ 1860 года правительства Индии и признана Организацией Объединенных Наций.
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