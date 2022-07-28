Министерство юстиции Беларуси и Служба исполнения при правительстве Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве в области исполнительного производства. Документ подписан в рамках проходящего с 27 по 30 июля 2022 года визита делегация Службы исполнения при правительстве Таджикистана во главе с начальником Саидвализодом Барно Саиднаби в Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, в качестве основных направлений сотрудничества определены обмен опытом в области принудительного исполнения, совершения исполнительных действий по розыску должников и их имущества, внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, обмен информацией и документами касательно законодательства и правоприменительной практики, организация конференций, семинаров, тренингов для обмена опытом, обучения и повышения квалификации сотрудников.

«Органы принудительного исполнения, обладают наработанным опытом, который действительно сегодня можно передать. Это касается организации работы, нормотворчества, и что самое главное, электронных технологий. Эту сферу достаточно сложно развивать каждому в отдельности. Наша наработка готовая, ее можно внедрять, использовать и получать опыт. Помимо обмена опытом, международное сотрудничество предусматривает правовую защиту наших граждан и исполнение документа на территориях других государств. На что мы и должны выйти в ближайшей перспективе. Это очень важно потому, что наши граждане и наши должники иногда проживают на другой территории. Соответственно, надо вырабатывать международные соглашения, договоренности по обмену информацией, опытом, делегациями, будем выступать консультантами по сферам, которые у нас схожи», - отметил заместитель министра юстиции Беларуси Сергей Калиновский.