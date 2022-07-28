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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ НА ПРОБНУЮ ПОСТАВКУ БЕЛОРУССКИХ ФОРТЕПИАНО В КИТАЙ
10:15 29.07.2022
Заключен контракт на пробную поставку ста отечественных фортепиано в Китай. Об этом во время посещения ООО "Фабрика фортепиано" рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
Как отметили на предприятии, комплектующие для музыкальных инструментов ранее закупали в Германии.
"Теперь с учетом санкционных ограничений мы их поставляем из Китая. Предприятие заключило контракт с Китаем на пробную поставку ста инструментов, - отметил заместитель премьер-министра, которого цитирует пресс-служба правительства. - Наши фортепиано котируются как качественные инструменты ручной работы. За весь период эксплуатации новых инструментов, поставленных в учреждения культуры и образования Беларуси, ни одного нарекания не было".
Что касается экспорта, то, по словам вице-премьера, огромный потенциал для его развития в России. В прошлом году поставили около 16 штук, в этом полугодии контракты подписаны на 14.
В дальнейшем планируется задействовать все меры финансовой поддержки белорусских экспортеров для поставки на рынки, где эти товары востребованы.
По словам вице-премьера, на 2021-2025 годы в культурной и образовательной программах Беларуси предусмотрены финансовые ресурсы для закупок отечественных инструментов для оснащения музыкальных школ и центров молодежи.
"В Беларуси не так давно было возобновлено производство цимбал, гитары, балалайки, домры. Наши индивидуальные предприниматели создали все необходимые условия для организации производства и для подготовки учеников, чтобы специалисты передавали свой ценный опыт. Сегодня мы убедились, что подготовка специалистов на этом предприятии - это точечная и скрупулезная работа. У каждого мастера тут по 2-3 ученика, которым он передает свои уникальные знания и отношение к настройке инструментов", - рассказал Игорь Петришенко.
"Фабрика фортепиано" начала выпускать отечественные инструменты в Минске в 2018 году. Она пришла на смену знаменитой борисовский фабрике, которая ранее была упразднена.
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