Заключен контракт на пробную поставку ста отечественных фортепиано в Китай. Об этом во время посещения ООО "Фабрика фортепиано" рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Как отметили на предприятии, комплектующие для музыкальных инструментов ранее закупали в Германии.

"Теперь с учетом санкционных ограничений мы их поставляем из Китая. Предприятие заключило контракт с Китаем на пробную поставку ста инструментов, - отметил заместитель премьер-министра, которого цитирует пресс-служба правительства. - Наши фортепиано котируются как качественные инструменты ручной работы. За весь период эксплуатации новых инструментов, поставленных в учреждения культуры и образования Беларуси, ни одного нарекания не было".

Что касается экспорта, то, по словам вице-премьера, огромный потенциал для его развития в России. В прошлом году поставили около 16 штук, в этом полугодии контракты подписаны на 14.

В дальнейшем планируется задействовать все меры финансовой поддержки белорусских экспортеров для поставки на рынки, где эти товары востребованы.

По словам вице-премьера, на 2021-2025 годы в культурной и образовательной программах Беларуси предусмотрены финансовые ресурсы для закупок отечественных инструментов для оснащения музыкальных школ и центров молодежи.

"В Беларуси не так давно было возобновлено производство цимбал, гитары, балалайки, домры. Наши индивидуальные предприниматели создали все необходимые условия для организации производства и для подготовки учеников, чтобы специалисты передавали свой ценный опыт. Сегодня мы убедились, что подготовка специалистов на этом предприятии - это точечная и скрупулезная работа. У каждого мастера тут по 2-3 ученика, которым он передает свои уникальные знания и отношение к настройке инструментов", - рассказал Игорь Петришенко.

"Фабрика фортепиано" начала выпускать отечественные инструменты в Минске в 2018 году. Она пришла на смену знаменитой борисовский фабрике, которая ранее была упразднена.