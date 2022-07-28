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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И АПК ГОТОВЫ НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ В ПЕРМСКИЙ КРАЙ


09:11 29.07.2022

Белорусская промышленность и АПК готовы нарастить поставки в Пермский край. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с главой Пермского края Дмитрием Махониным.

"Пермский край - один из самых значимых торгово-экономических партнеров Беларуси среди субъектов РФ. В последние годы наш товарооборот был очень приличным, есть возможности для того, чтобы эти цифры нарастить. Вопрос сейчас не столько в цифрах как таковых, сколько в необходимости преодоления тех моментов, которые возникают в связи с оголтелым экономическим давлением. Ключ к активному успешному противодействию этим явлениям лежит в русле углубления кооперационных связей и цепочек на всех уровнях. Вместе мы способны не только пережить это время, но и выйти из него более крепкими. Как вы сегодня правильно сказали, надо перестраивать наш менталитет и взгляды на то, как должна развиваться суверенная экономика независимого государства", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, тем, кто ушел с рынка, будет найдена достойная замена.

Белорусская сторона предлагает Пермскому краю различную продукцию.

"Думаю, в приоритете лесозаготовительная техника. "АМКОДОР" готов оказать всю возможную помощь с точки зрения поставок современной техники, предприятие проделало большую работу по импортозамещению. Но это лишь одно из направлений. И белорусская промышленность, и белорусский агропромышленный комплекс готовы максимально нарастить поставки продукции", - подчеркнул премьер-министр.

Дмитрий Махонин, в свою очередь, отметил, что нынешнюю экономическую ситуацию надо расценивать как окно возможностей для промышленной кооперации, развития торговых отношений.

"Нам надо усиливать взаимодействие. Мы хотим, чтобы присутствие белорусской техники в Пермском крае расширялось", - отметил он.

В частности, регион заинтересован в сотрудничестве с МАЗ.

Товарооборот Беларуси и Пермского края в январе-мае 2022 года составил $101,3 млн. Экспорт вырос на 16,6% до $41,4 млн.
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