Делегация Пермского края во главе с руководителем региона Дмитрием Махониным 28 июля 2022 года посетила холдинг «АМКОДОР».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, представители делегации посетили постоянно действующую выставку техники и провели переговоры. Результатом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» и Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края.

Соглашение предполагает реализацию экономической и инвестиционной политики на территории Пермского края. В рамках подписанного документа стороны намерены обмениваться информацией, участвовать в мероприятиях по популяризации инвестдеятельности, а также информировать о существующих мерах поддержки для бизнеса.