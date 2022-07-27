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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «АМКОДОР» И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15:51 28.07.2022
Делегация Пермского края во главе с руководителем региона Дмитрием Махониным 28 июля 2022 года посетила холдинг «АМКОДОР».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, представители делегации посетили постоянно действующую выставку техники и провели переговоры. Результатом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» и Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края.
Соглашение предполагает реализацию экономической и инвестиционной политики на территории Пермского края. В рамках подписанного документа стороны намерены обмениваться информацией, участвовать в мероприятиях по популяризации инвестдеятельности, а также информировать о существующих мерах поддержки для бизнеса.
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