Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус во главе белорусской делегации 28 июля 2022 года принял участие в открытии выставки «Беларусь Экспо» в Чеченской Республике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, выставка организована и проводится в соответствии с планом мероприятий по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Чеченской Республики (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2022-2023 годы.

Глава оружейного ведомства является руководителем белорусской национальной части рабочей группы, ответственной за торгово-экономическое сотрудничество с Чечней, поэтому в сферу его компетенции входит весь спектр направлений сотрудничества Беларуси и Чечни, а не только в рамках задач, решаемых Госкомвоенпромом.

Выступая на церемонии открытия выставки в Грозном Дмитрий Пантус отметил: «Сегодня вы увидите продукцию только 29 белорусских ведущих предприятий, представляющих машиностроительный комплекс и легкую промышленность нашей страны. Полагаем, что она произведет на вас благоприятное впечатление и впоследствии мы, исходя из взаимных интересов, сможем расширить и спектр направлений нашего сотрудничества, и количество организаций – экспонентов».

По его словам, многие образцы продукции, демонстрация которых состоится сегодня, уже нашли свое признание не только в Беларуси, но и за ее пределами.

«Часть из них правомерно являются общепризнанными мировыми брендами. Знакомясь с нашими изделиями, вы сможете отчетливо увидеть основные тенденции и перспективы развития белорусской экономики, оценить рост научно-технического и производственно-технологического потенциала Беларуси», - сказал Дмитрий Пантус.

В первый день выставки председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус и заместитель премьер-министра Чеченской Республики Хасан Хакимов подписали план мероприятий ("Дорожная карта") по сотрудничеству в сфере промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, в который вошли основные проекты двустороннего торгово-экономического сотрудничества на 2022-2023 годы.