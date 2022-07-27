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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ПЕРМСКИЙ КРАЙ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
13:00 28.07.2022
В Минске 27 июля 2022 года состоялось пятое совместное заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Пермского края Российской Федерации.
Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза Беларуси, в поле зрения участников заседания - торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в области строительства и поиска импортозамещающих товаров и оборудования, сотрудничество в сфере природных ресурсов и лесного хозяйства и др.
В ходе заседания министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович и первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун подписали соглашения об обмене информацией и опытом работы по вопросам реализации мероприятий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также в сфере образования в лесном хозяйстве.
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