В Минске 27 июля 2022 года состоялось пятое совместное заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Пермского края Российской Федерации.

Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза Беларуси, в поле зрения участников заседания - торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в области строительства и поиска импортозамещающих товаров и оборудования, сотрудничество в сфере природных ресурсов и лесного хозяйства и др.

В ходе заседания министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович и первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун подписали соглашения об обмене информацией и опытом работы по вопросам реализации мероприятий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также в сфере образования в лесном хозяйстве.