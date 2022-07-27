ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В ХОДЕ ЧЕТВЕРТОГО РАУНДА ПЕРЕГОВОРОВ БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ СБЛИЗИЛИ ПОЗИЦИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ


11:37 28.07.2022

Четвертый раунд переговоров между Беларусью и Турцией по соглашению о свободной торговле услугами состоялся 25-27 июля 2022 года в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, с учетом широкого спектра охватываемых разрабатываемым международным договором вопросов со стороны каждого из государств в переговорах также приняло участие свыше 30 представителей отраслевых ведомств.

В ходе встреч стороны обсудили целый ряд проектов глав будущего соглашения: электронная торговля, телекоммуникационные, финансовые, транспортные и логистические услуги, передвижение физических лиц, государственные закупки, конкуренция, разрешение споров и др.

Результатом совместной работы экспертов Беларуси и Турции стали достижение консенсуса по большинству ранее несогласованных вопросов, а также существенный прогресс в сближении позиций по оставшимся чувствительным аспектам.

Кроме того, принято решение о начале параллельной работы над перечнями обязательств по доступу на рынки конкретных секторов услуг, которые будут являться неотъемлемой частью международного договора.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2022
валюта курс
EUR 2.6598
USD 2.6298
RUB 4.3428
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6598 +0.0384
USD 2.6298 +0.0444
RUB 4.3428 -0.0749
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6650 2.6600
USD 2.6040 2.6150
RUB 3.5000 4.3100
подробнее

Конвертация в банках
на 28.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0200 1.0350
EUR/RUB 61.0000 76.0000
USD/RUB 60.0000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте