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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ХОДЕ ЧЕТВЕРТОГО РАУНДА ПЕРЕГОВОРОВ БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ СБЛИЗИЛИ ПОЗИЦИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ
11:37 28.07.2022
Четвертый раунд переговоров между Беларусью и Турцией по соглашению о свободной торговле услугами состоялся 25-27 июля 2022 года в онлайн-формате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, с учетом широкого спектра охватываемых разрабатываемым международным договором вопросов со стороны каждого из государств в переговорах также приняло участие свыше 30 представителей отраслевых ведомств.
В ходе встреч стороны обсудили целый ряд проектов глав будущего соглашения: электронная торговля, телекоммуникационные, финансовые, транспортные и логистические услуги, передвижение физических лиц, государственные закупки, конкуренция, разрешение споров и др.
Результатом совместной работы экспертов Беларуси и Турции стали достижение консенсуса по большинству ранее несогласованных вопросов, а также существенный прогресс в сближении позиций по оставшимся чувствительным аспектам.
Кроме того, принято решение о начале параллельной работы над перечнями обязательств по доступу на рынки конкретных секторов услуг, которые будут являться неотъемлемой частью международного договора.
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