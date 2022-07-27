Беларусь и Куба будут сотрудничать в сфере биотехнологий. Об этом сообщает сайт индустриального парка «Великий камень».

Согласно информации, индустриальный парк «Великий камень», Белорусская медицинская академия последипломного образования, РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром», РУП «Научно-практический центр ЛОТИОС» и группа биотехнологической и фармацевтической промышленности Кубы («БиоКубаФарма») подписали 27 июля 2022 года меморандум о взаимопонимании.

«Документ будет содействовать научному развитию и взаимодействию в сферах, представляющих интерес для фармацевтической и биотехнологической промышленности обеих стран, а также внедрению новых продуктов и технологических платформ в области биотехнологий», - говорится в сообщении.

Представители кубинской компании также посетили инновационный центр и ознакомились с условиями, созданными для работы стартапов в индустриальном парке.