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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КУБА БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ
09:16 28.07.2022
Беларусь и Куба будут сотрудничать в сфере биотехнологий. Об этом сообщает сайт индустриального парка «Великий камень».
Согласно информации, индустриальный парк «Великий камень», Белорусская медицинская академия последипломного образования, РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром», РУП «Научно-практический центр ЛОТИОС» и группа биотехнологической и фармацевтической промышленности Кубы («БиоКубаФарма») подписали 27 июля 2022 года меморандум о взаимопонимании.
«Документ будет содействовать научному развитию и взаимодействию в сферах, представляющих интерес для фармацевтической и биотехнологической промышленности обеих стран, а также внедрению новых продуктов и технологических платформ в области биотехнологий», - говорится в сообщении.
Представители кубинской компании также посетили инновационный центр и ознакомились с условиями, созданными для работы стартапов в индустриальном парке.
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