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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИРАКСКИЙ ИМПОРТЕР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НАМЕРЕН ЗАКУПАТЬ БЕЛОРУССКОЕ СУХОЕ МОЛОКО И ГОВЯДИНУ ЧЕРЕЗ БУТБ
17:39 27.07.2022
Иракский импортер продуктов питания Al Seraj Al Mubeen Co. намерен закупать белорусское сухое молоко и говядину через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).
Как сообщает Telegram-канал БУТБ, во время визита на биржу топ-менеджер компании Ахмед Абед Давуд Аль-Саади отметил, что Беларусь рассматривается ими как один из наиболее перспективных рынков, позволяющих расширить географию закупок продовольствия.
«Обеспечение продовольственной безопасности - одна из важнейших задач любого государства. Резкий рост цен на продукты питания на традиционных рынках заставляет искать альтернативные источники поставок. Этим и обусловлен наш визит в Беларусь, которая входит в число ведущих экспортеров продовольствия не только в Восточной Европе, но и в мировом масштабе», - отметил Ахмед Абед Давуд Аль-Саади.
Заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило выразил готовность оказать содействие компании в установлении деловых контактов с крупнейшими белорусскими молокозаводами и мясокомбинатами.
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