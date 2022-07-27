Иракский импортер продуктов питания Al Seraj Al Mubeen Co. намерен закупать белорусское сухое молоко и говядину через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, во время визита на биржу топ-менеджер компании Ахмед Абед Давуд Аль-Саади отметил, что Беларусь рассматривается ими как один из наиболее перспективных рынков, позволяющих расширить географию закупок продовольствия.

«Обеспечение продовольственной безопасности - одна из важнейших задач любого государства. Резкий рост цен на продукты питания на традиционных рынках заставляет искать альтернативные источники поставок. Этим и обусловлен наш визит в Беларусь, которая входит в число ведущих экспортеров продовольствия не только в Восточной Европе, но и в мировом масштабе», - отметил Ахмед Абед Давуд Аль-Саади.

Заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило выразил готовность оказать содействие компании в установлении деловых контактов с крупнейшими белорусскими молокозаводами и мясокомбинатами.