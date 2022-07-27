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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПОМОЖЕТ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЙТИ НА РЫНОК БЕЛАРУСИ


12:49 27.07.2022

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) готова оказать содействие и обеспечить комплексную маркетинговую поддержку предприятиям агропромышленного комплекса Ростовской области России, заинтересованным в реализации своей продукции в Республике Беларусь. Об этом заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий, выступая на белорусско-российском биржевом форуме в Ростове-на-Дону, организованном биржей совместно с региональным центром поддержки экспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии в очном и онлайн-формате приняли участие около 20 представителей торговых и производственных компаний региона, а с приветственными словами выступили заместитель министра экономического развития Ростовской области Елена Федотова и директор АНО «Центр поддержки экспорта Ростовской области» Аркадий Мурзаев.

«Биржа — это более гибкий и универсальный инструмент, нежели обычные оптовые маркетплейсы. Ведь помимо обеспечения высокой концентрации спроса и предложения товаров и прозрачного ценообразования, биржевой механизм позволяет снять большинство рисков, присущих внешнеторговой деятельности, при этом соблюдая интересы и продавцов, и покупателей. Насколько мне известно, по итогам прошлого года Ростовская область стала лидером по экспорту среди всех регионов Южного федерального округа, в том числе в Республику Беларусь были реализованы товары на 158,5 млн USD. Значительную долю в этом объеме заняла сельхозпродукция, которая пользуется стабильным спросом и на биржевой площадке. В первую очередь это зерно и шрот масличных культур. Например, за первое полугодие закупки злаковых белорусскими сельхозорганизациями выросли на 44% в натуральном выражении, до 99,4 тыс. т, и в 2 раза в стоимостном, до 23,8 млн USD. Считаю, что это хорошая ниша для экспортеров из Ростовской области — особенно небольших производителей, не имеющих собственной товаропроводящей сети. Аналогичные возможности есть и по масложировой продукции», - уверен представитель БУТБ.

В ходе презентации потенциала биржевой площадки Александр Башлий также обратил внимание представителей бизнеса Ростовской области на перспективы сотрудничества в области импортозамещения. По его словам, из 40 аккредитованных на БУТБ ростовских компаний некоторые уже воспользовались сервисом импортозамещения, выступая как в качестве поставщиков, так и заказчиков.

«На площадке импортозамещения представлены более 500 тысяч товарных позиций, включая импортозамещающие товары, востребованные в Беларуси и России. Ростовские компании пока еще не в полной мере применяют этот инструмент, но мы рассчитываем, что постепенно активность будет повышаться, в том числе благодаря таким информационно-практическим мероприятиям, как сегодняшнее», - подчеркнул Александр Башлий.
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