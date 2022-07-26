В Министерстве здравоохранения состоялась встреча руководителя ведомства Дмитрия Пиневича с представителями Государственного центра по контролю медикаментов, оборудования и медицинских приборов (CECMED), а также специалистами Института вакцин «Финли» Республики Куба.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, в частности локализации кубинских препаратов и вакцин на территории Беларуси, а также возможности экспорта белорусских лексредств на Кубу.

В рамках визита делегация представителей системы здравоохранения и фарминдустрии Республики Куба посетила с ознакомительным визиром УП «Минскинтеркапс» и лаборатории УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении». Гости высоко оценили работу республиканских лабораторий ЦЭИЗ. Также проведены презентации продуктовых портфелей компаний. В том числе обсуждены возможности поставок лекарственных препаратов УП «Минскинтеркапс» в Республику Куба.