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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТА БЕЛОРУССКИХ ЛЕКСРЕДСТВ НА КУБУ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
11:38 27.07.2022
В Министерстве здравоохранения состоялась встреча руководителя ведомства Дмитрия Пиневича с представителями Государственного центра по контролю медикаментов, оборудования и медицинских приборов (CECMED), а также специалистами Института вакцин «Финли» Республики Куба.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, в частности локализации кубинских препаратов и вакцин на территории Беларуси, а также возможности экспорта белорусских лексредств на Кубу.
В рамках визита делегация представителей системы здравоохранения и фарминдустрии Республики Куба посетила с ознакомительным визиром УП «Минскинтеркапс» и лаборатории УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении». Гости высоко оценили работу республиканских лабораторий ЦЭИЗ. Также проведены презентации продуктовых портфелей компаний. В том числе обсуждены возможности поставок лекарственных препаратов УП «Минскинтеркапс» в Республику Куба.
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