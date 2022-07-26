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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ ИЗУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТА ТОРФА ИЗ БЕЛАРУСИ
10:37 27.07.2022
Перспективы взаимодействия в торфяной отрасли обсуждены в рамках визита в ОАО «Туршовка» представителей китайских деловых кругов - Хунаньской логистической компании «Дэ Юй» и компании «Некст».
Как сообщает Telegram-канал Минэнерго Беларуси, рассмотрены, в частности, возможности организации поставок на китайский рынок белорусского верхового кипованного торфа. Стороны выразили взаимную заинтересованность в реализации совместных взаимовыгодных проектов. В ближайшее время будут отработаны условия партнерства, выстроена логистика экспорта.
Беларусь занимает 4-е место в мире по объемам добычи торфа и первое - по объемам производства торфяных брикетов. Отрасль не только удовлетворяет потребности внутреннего рынка в торфе, но и обладает значительным экспортным потенциалом. Китайский рынок рассматривается в качестве перспективного направления развития экспорта.
ОАО «Туршовка» - одно из ведущих в стране торфопроизводств. Предприятие специализируется на выпуске торфяной продукции как топливной, так и нетопливной группы (кипованный и кусковой торф, питательные грунты и др.).
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