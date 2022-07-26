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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНЫ РАЗОРВАТЬ ДВА ИНВЕСТДОГОВОРА С ИНОСТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ
09:12 27.07.2022
Правительство Беларуси разрешило прекратить действие двух инвестиционных договоров с иностранными компаниями. Такая информация содержится в постановлении Совмина № 488 от 25 июля 2022 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, Министерству транспорта и коммуникаций поручено «при наличии оснований решений о прекращении» разорвать инвестдоговор с бельгийской компанией Antwerpse Ontwikkelings-en Investeringsmaatshaрij о создании в Беларуси логистического парка на основе универсальной инфраструктуры, позволяющей обрабатывать грузы, перевозимые воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Договор был заключен 12 ноября 2009 года.
При этом Могилевскому облисполкому разрешено прекратить подписанный 3 марта 2011 года инвестдоговор с литовской «ВАКАРУ МЯДЕНОС ГРУПЕ» о создании на территории свободной экономической зоны «Могилев» вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса.
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