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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗУЧАЕТ БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ
17:35 26.07.2022
Делегация Тамбовской области под руководством исполняющего обязанности начальника управления лесами этого российского региона Михаила Сатина находятся с визитом в Беларуси.
Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза Беларуси, главная цель визита - обмен опытом в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
В Республиканском центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства с российскими коллегами встретился первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун.
Он рассказал о белорусской системе лесного хозяйства, структуре укрупненных ПХС, принципах лесовосстановления, объемах заготовки древесины.
В свою очередь Михаил Сатин выразил заинтересованность в белорусском опыте выращивания посадочного материала, а также в обучении своих специалистов лесного хозяйства в отраслевом учебном центре Минлесхоза.
В рамках визита российские гости планируют посетить РЛССЦ, Новогрудский, Логойский и другие лесхозы.
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