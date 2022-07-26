Делегация Тамбовской области под руководством исполняющего обязанности начальника управления лесами этого российского региона Михаила Сатина находятся с визитом в Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза Беларуси, главная цель визита - обмен опытом в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

В Республиканском центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства с российскими коллегами встретился первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун.

Он рассказал о белорусской системе лесного хозяйства, структуре укрупненных ПХС, принципах лесовосстановления, объемах заготовки древесины.

В свою очередь Михаил Сатин выразил заинтересованность в белорусском опыте выращивания посадочного материала, а также в обучении своих специалистов лесного хозяйства в отраслевом учебном центре Минлесхоза.

В рамках визита российские гости планируют посетить РЛССЦ, Новогрудский, Логойский и другие лесхозы.