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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗУЧАЕТ БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ


17:35 26.07.2022

Делегация Тамбовской области под руководством исполняющего обязанности начальника управления лесами этого российского региона Михаила Сатина находятся с визитом в Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза Беларуси, главная цель визита - обмен опытом в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

В Республиканском центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства с российскими коллегами встретился первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун.

Он рассказал о белорусской системе лесного хозяйства, структуре укрупненных ПХС, принципах лесовосстановления, объемах заготовки древесины.

В свою очередь Михаил Сатин выразил заинтересованность в белорусском опыте выращивания посадочного материала, а также в обучении своих специалистов лесного хозяйства в отраслевом учебном центре Минлесхоза.

В рамках визита российские гости планируют посетить РЛССЦ, Новогрудский, Логойский и другие лесхозы.
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