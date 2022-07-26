Белорусская нотариальная палата и нотариальные палаты города Санкт-Петербурга и Ленинградской области при участии Санкт-Петербургского государственного университета провели 25 июля в формате видеоконференцсвязи круглый стол на тему «Актуальные вопросы нотариальной деятельности. Оформление наследственных прав с иностранным элементом».

Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, участники круглого стола – более 70 специалистов и экспертов – обсудили наиболее острые и дискуссионные вопросы развития нотариата через призму правоприменения, в том числе проблемы и противоречия, существующие в наследственном праве Беларуси и России, а также зарубежных стран. Отдельный блок вопросов касался теории и практики взаимодействия нотариусов с банковской сферой. В частности, механизм принятия мер по охране наследства из банков и небанковских кредитно-финансовых организаций об имеющихся у них вкладах и денежных средств на счетах наследодателя.

«Основная задача нотариата в Республике Беларусь – обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, в том числе и путем оформления наследственных прав. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, что мы обсуждаем с российскими коллегами актуальные вопросы наследования с участием иностранных субъектов, рассматриваем новации в белорусском и российском законодательстве в сфере нотариата и анализируем возможность их применения на практике», – сказала председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко.

Она также отметила, что формат и организация круглого стола с нотариальными палатами города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Санкт-Петербургским государственным университетов – удачное решение для обсуждения широкого круга вопросов по оформлению наследственных прав, в том числе связанных с международным частным правом и семейным законодательством.

В свою очередь заведующая кафедрой нотариата Санкт-Петербургского государственного университета Наталия Рассказова отметила насколько важно в настоящее время поддерживать и укреплять белорусско-российское взаимодействие, в том числе в области применения права деятельности нотариусов.

«Давайте и дальше развивать, и укреплять наши отношения в разных форматах: с научной и практической точки зрения. Мы со своей стороны всегда будем откликаться на все предложения белорусских коллег, чтобы решать проблемы и возникающие вопросы вместе», – сказала она.

По итогам мероприятия стороны договорились продолжить общение, но уже на круглом столе в Санкт-Петербурге, который пройдет в начале августа.