МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» ОЗНАКОМИЛАСЬ С ЛИНЕЙКОЙ ПРОИЗВОДИМОЙ ТЕХНИКИ ХОЛДИНГА «АМКОДОР»

13:50 26.07.2022 Представители ПАО «Сургутнефтегаз», одного из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний Российской Федерации, 25-26 июля посетили предприятия холдинга «АМКОДОР». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ЗАО «Амкодор-Пинск» представители делегации осмотрели производственные мощности предприятия и ознакомились с линейкой производимой техники. В ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» гости посетили постоянно действующую выставку машин и провели переговоры, на которых обсуждались перспективы сотрудничества.