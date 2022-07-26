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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» ОЗНАКОМИЛАСЬ С ЛИНЕЙКОЙ ПРОИЗВОДИМОЙ ТЕХНИКИ ХОЛДИНГА «АМКОДОР»
13:50 26.07.2022
Представители ПАО «Сургутнефтегаз», одного из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний Российской Федерации, 25-26 июля посетили предприятия холдинга «АМКОДОР».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ЗАО «Амкодор-Пинск» представители делегации осмотрели производственные мощности предприятия и ознакомились с линейкой производимой техники.
В ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» гости посетили постоянно действующую выставку машин и провели переговоры, на которых обсуждались перспективы сотрудничества.
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