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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОСКОМВОЕНПРОМ БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В ПОДМОСКОВНОЙ КУБИНКЕ
12:08 26.07.2022
Госкомвоенпром Беларуси примет участие в военно-техническом форуме "Армия-2022", который пройдет с 15 по 21 августа 2022 года в Подмосковном городе Кубинка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, 14 организаций ВПК представят на форуме продукцию военного и двойного назначения.
Посетители смогут ознакомиться с широким спектром продукции оборонных предприятий по основным направлениям развития вооружения, военной и специальной техники: средствами подвижности и отображения информации; беспилотными летательными аппаратами; средствами связи и автоматизированного управления; радиолокационными и зенитно-ракетными комплексами; средствами разведки и радиоэлектронной борьбы; реактивными системами залпового огня и другими изделиями.
Всего на международном военно-техническом мероприятии Госкомвоенпром представит около 70 натурных образцов и макетов своей продукции.
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