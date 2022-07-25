Госкомвоенпром Беларуси примет участие в военно-техническом форуме "Армия-2022", который пройдет с 15 по 21 августа 2022 года в Подмосковном городе Кубинка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, 14 организаций ВПК представят на форуме продукцию военного и двойного назначения.

Посетители смогут ознакомиться с широким спектром продукции оборонных предприятий по основным направлениям развития вооружения, военной и специальной техники: средствами подвижности и отображения информации; беспилотными летательными аппаратами; средствами связи и автоматизированного управления; радиолокационными и зенитно-ракетными комплексами; средствами разведки и радиоэлектронной борьбы; реактивными системами залпового огня и другими изделиями.

Всего на международном военно-техническом мероприятии Госкомвоенпром представит около 70 натурных образцов и макетов своей продукции.