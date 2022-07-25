|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАЗ ОБСУЖДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ ДЛЯ КОЛЬСКОЙ ГМК
10:38 26.07.2022
Возможности поставок подземной техники производства филиала ОАО «БЕЛАЗ» - управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в Могилеве - «Могилевского автомобильного завода имени С.М. Кирова» и перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждались во время визита на завод БЕЛАЗ делегации АО «Кольская горно-металлургическая компания» (ПАО «ГМК «Норильский никель»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе ознакомления с ключевыми производственными площадками завода и перспективными новинками техники БЕЛАЗ и МоАЗ руководителю АО «Кольская ГМК» рассказали, чем сегодня живет один из мировых производителей карьерной техники. В ходе беседы отмечалось, в частности, что расширение промышленной кооперации с российскими партнерами и развитие импортозамещения – важнейшие приоритеты в деятельности ОАО «БЕЛАЗ».
По итогам переговоров стороны выразили обоюдную заинтересованность и готовность вести плодотворный диалог и развивать долгосрочные партнерские отношения.
АО «Кольская ГМК» является ведущим производственным комплексом Мурманской области по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов. Компания заинтересована в обновлении парка горно-шахтной техники для добычи полезных ископаемых подземным способом. И ОАО «БЕЛАЗ» есть, что предложить российским партнерам. Недавно специалисты белорусского завода побывали на рудниках КГМК, где ознакомились с особенностями подземной добычи и работы шахтной техники в условиях Заполярного круга.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.07.2022
Курсы в банках
на 26.07.2022
Конвертация в банках
на 26.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте