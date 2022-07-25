Возможности поставок подземной техники производства филиала ОАО «БЕЛАЗ» - управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в Могилеве - «Могилевского автомобильного завода имени С.М. Кирова» и перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждались во время визита на завод БЕЛАЗ делегации АО «Кольская горно-металлургическая компания» (ПАО «ГМК «Норильский никель»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе ознакомления с ключевыми производственными площадками завода и перспективными новинками техники БЕЛАЗ и МоАЗ руководителю АО «Кольская ГМК» рассказали, чем сегодня живет один из мировых производителей карьерной техники. В ходе беседы отмечалось, в частности, что расширение промышленной кооперации с российскими партнерами и развитие импортозамещения – важнейшие приоритеты в деятельности ОАО «БЕЛАЗ».

По итогам переговоров стороны выразили обоюдную заинтересованность и готовность вести плодотворный диалог и развивать долгосрочные партнерские отношения.

АО «Кольская ГМК» является ведущим производственным комплексом Мурманской области по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов. Компания заинтересована в обновлении парка горно-шахтной техники для добычи полезных ископаемых подземным способом. И ОАО «БЕЛАЗ» есть, что предложить российским партнерам. Недавно специалисты белорусского завода побывали на рудниках КГМК, где ознакомились с особенностями подземной добычи и работы шахтной техники в условиях Заполярного круга.