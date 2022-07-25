ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАЗ ОБСУЖДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ ДЛЯ КОЛЬСКОЙ ГМК


10:38 26.07.2022

Возможности поставок подземной техники производства филиала ОАО «БЕЛАЗ» - управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в Могилеве - «Могилевского автомобильного завода имени С.М. Кирова» и перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждались во время визита на завод БЕЛАЗ делегации АО «Кольская горно-металлургическая компания» (ПАО «ГМК «Норильский никель»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе ознакомления с ключевыми производственными площадками завода и перспективными новинками техники БЕЛАЗ и МоАЗ руководителю АО «Кольская ГМК» рассказали, чем сегодня живет один из мировых производителей карьерной техники. В ходе беседы отмечалось, в частности, что расширение промышленной кооперации с российскими партнерами и развитие импортозамещения – важнейшие приоритеты в деятельности ОАО «БЕЛАЗ».

По итогам переговоров стороны выразили обоюдную заинтересованность и готовность вести плодотворный диалог и развивать долгосрочные партнерские отношения.

АО «Кольская ГМК» является ведущим производственным комплексом Мурманской области по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов. Компания заинтересована в обновлении парка горно-шахтной техники для добычи полезных ископаемых подземным способом. И ОАО «БЕЛАЗ» есть, что предложить российским партнерам. Недавно специалисты белорусского завода побывали на рудниках КГМК, где ознакомились с особенностями подземной добычи и работы шахтной техники в условиях Заполярного круга.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2022
валюта курс
EUR 2.6067
USD 2.5665
RUB 4.4503
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6067 +0.0213
USD 2.5665 +0.0051
RUB 4.4503 -0.0222
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6340 2.6500
USD 2.5800 2.5850
RUB 3.5000 4.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 26.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0250 1.0360
EUR/RUB 61.0000 75.0000
USD/RUB 59.5000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте