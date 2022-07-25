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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОМБАЙНЫ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ГОМСЕЛЬМАША» ОБНОВЯТ ПАРК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ


09:16 26.07.2022

Представители ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга посетили «День поля» в Черемховском районе Иркутской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, дилерский центр «ТД «Гомсельмаш-Сибирь» и компания «Брянсксельмаш» представили на выставке новейшие образцы сельскохозяйственной техники - зерноуборочный комбайн белорусско-российского производства GS812.

В рамках «Дня поля» представители Гомсельмаша провели переговоры с главой Иркутской области Игорем Кобзевым и министром сельского хозяйства Иркутской области Ильей Сумароковым. В ходе посещения выставки глава региона заявил, что в Приангарье начнет работу новая программа обновления техники и оборудования, включающая в себя возмещение затрат на уплату лизинговых платежей.

«Задача программы повысить доступность приобретения техники и оборудования для всех аграриев. В этом году только на это направление в регионе предусмотрели рекордную цифру – более 900 млн рублей. Объем поддержки по уплате лизинговых платежей увеличен на 70% за счет средств областного бюджета. Также побит рекорд 2019 года по поддержке сельского хозяйства, она составляет 3,8 млрд рублей. Большая часть – 3 млрд рублей – областные средства. Надеюсь, что все принятые решения окажут только положительное влияние на развитие сельского хозяйства, дадут возможность получить богатый урожай и хорошие показатели в животноводстве, – отметил Игорь Кобзев.

Ранее на IX Форуме регионов Беларуси и России ОАО «Гомсельмаш» подписало соглашение о сотрудничестве, предусматривающее поставки комбайнов GOMSELMASH в Иркутскую область. Первый комбайн GOMSELMASH GS5A отправится в регион уже на этой неделе. Также в ходе проведенных переговоров достигнута договоренность о поставке в межсезонье первого в области зерноуборочного комбайна GOMSELMASH GS3219. А компания «ТД «Гомсельмаш-Сибирь» обеспечит предпродажную подготовку, сервисное обслуживание и, при необходимости, ремонт техники.
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