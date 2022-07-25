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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ ПРИШЛОСЬ СВЫШЕ 95% БИРЖЕВОГО ТОВАРООБОРОТА БЕЛАРУСИ И ШВЕЙЦАРИИ


15:19 25.07.2022

За первое полугодие 2022 г. на сельхозпродукцию пришлось свыше 95% биржевого товарооборота Беларуси и Швейцарии. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как отметил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский во время встречи с почетным консулом Беларуси в Швейцарии Германном Бейелером, Швейцарская Конфедерация - нетто-импортер белорусских товаров, поскольку все 16 компаний страны, аккредитованных на БУТБ, выступают на торгах в качестве покупателей.

Сумма сделок, совершенных швейцарскими компаниями, составила около $6 млн. Из них более $5 млн - с рапсовым маслом и кожей «вет-блю».

Это говорит о высокой востребованности продукции АПК на швейцарском рынке, а также о значительном потенциале для усиления сотрудничества, в том числе через экспорт сухого молока и сыворотки, мяса КРС, мелассы.

Германн Бейелер заверил, что он, как проводник интересов белорусского бизнеса в Швейцарии и швейцарского - в Беларуси, будет содействовать развитию биржевой торговли между странами.
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