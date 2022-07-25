Работники Национального детского технопарка совместно с советом молодых ученых при Министерстве образования Беларуси 22-24 июля 2022 года посетили учреждения дополнительного образования детей и молодежи Новосибирской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования Беларуси, директор Национального детского технопарка Сергей Сачко и председатель совета молодых ученых, член наблюдательного совета учреждения образования «Национальный детский технопарк», заведующий кафедрой «Торговое и рекламное оборудование» Белорусского национального технического университета Алексей Ермаков подписали соглашение о сотрудничестве с государственным автономным учреждением дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества».

В ходе посещения Новосибирска был изучен опыт работы регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир», в посещаемых учреждениях образования рассмотрены вопросы качественных структурных и содержательных преобразований в системе дополнительного образования, повышения качества учебного процесса, внедрения информационных технологий в образовательный процесс.

Во время проведения круглого стола обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере дополнительного образования на 2022/2023 учебный год, проведены переговоры по реализации совместных образовательных инновационных проектов, обмена опытом работы по реализации образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи, подписан совместный план работы.

Для сотрудников Новосибирского областного центра развития творчества детей и юношества был представлен опыт дополнительного образования одаренных детей и молодежи в Беларуси и презентация деятельности учреждения образования «Национальный детский технопарк.

Налаживание сотрудничества со сферой дополнительного образования детей Новосибирской области будет способствовать расширению международных связей в выявлении новых эффективных форм взаимодействия в работе с одаренной молодежью и развитию белорусско-российской интеграции в образовательной сфере.

Напомним, учреждение образования «Национальный детский технопарк» функционирует с января 2021 года. В нем реализуется образовательная программа дополнительного образования одаренных детей и молодежи в режиме апробации.

В то же время изучается опыт работы учреждений аналогичного типа Российской Федерации, который синтезируется и адаптируется к условиям национальной системы образования. После введения в строй всех объектов инфраструктуры детского технопарка предусматривается реализация совместных программ и проектов в рамках реализации образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи между образовательными центрами Российской Федерации и Национальным детским технопарком в Минске.