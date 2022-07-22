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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ РАССЧИТЫВАЕТ АКТИВИЗИРОВАТЬ БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ БЕЛАРУСИ И ПАКИСТАНА
12:47 25.07.2022
Перспективы организации экспортных поставок белорусской продукции в Пакистан с применением механизма биржевых торгов обсуждены в ходе встречи представителей Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) с делегацией деловых кругов Исламской Республики Пакистан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, планируется проработать вопрос реализации на пакистанский рынок пиломатериалов, которые пользуются высоким спросом в строительной и мебельной отраслях, а также наладить экспорт продукции нефтехимической отрасли, которую уже активно покупают на биржевой площадке компании из Индии.
«Пакистан – пока что новый для нас рынок, но мы видим в нем большой потенциал – как в части продаж белорусских товаров, так и импорта пакистанской продукции. С этой целью буквально вчера была аккредитована первая компания-брокер из Пакистана. В качестве профессионального участника торгов она намерена привлекать на биржевую площадку покупателей пиломатериалов и товаров сельскохозяйственной группы, а также оказывать содействие пакистанским производителям риса, цветных металлов и текстиля в поиске деловых партнеров в Республике Беларусь. С помощью нового брокера мы также хотели бы наладить поставки в Пакистан белорусского синтетического волокна, полиэтилена, сульфата аммония и другой продукции химии и нефтехимии. Например, индийские компании регулярно закупают данные товары на нашей торговой платформе. Я думаю, для Пакистана эта тема тоже очень актуальна», – считает начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий.
В рамках визита на БУТБ пакистанские предприниматели также имели возможность ознакомиться с принципами работы, функционалом и преимуществами биржевой площадки импортозамещения. При этом одна из компаний, занимающаяся производством спортивной экипировки, выразила желание выйти на белорусский рынок, разместив свою продукцию в электронном каталоге импортозамещающих товаров. Что касается совершения сделок, то на начальном этапе рассматривается вариант участия в торгах через брокера.
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