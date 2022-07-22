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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛ КАЗАХСТАНА ОЗНАКОМИЛСЯ С ИНВЕСТПОТЕНИАЛОМ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»
10:33 25.07.2022
Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев 21 июля 2022 года посетил свободную экономическую зону «Гродноинвест».
Как сообщает сайт СЭЗ, целью визита стало изучение инвестиционного, торгово-экономического и промышленного потенциала экономической зоны, обсуждение перспектив развития сотрудничества.
В ходе встречи заместители главы администрации Руслан Кизелевич и Ольга Свентицкая представили основные преимущества реализации инвестиционных проектов в СЭЗ «Гродноинвест», торгово-экономический потенциал резидентов СЭЗ, обсуждены вопросы развития двухсторонних деловых отношений с бизнес-кругами Казахстана.
Во встрече также принял участие заместитель генерального директора УП «Гродненское отделение БелТПП» Константин Кайков, который представил информацию о текущем состоянии сотрудничества Гродненской области с Республикой Казахстан и выразил интерес в развитии взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран.
Администрация СЭЗ «Гродноинвест» активно развивает сотрудничество с деловыми кругами Казахстана В 2021 году представители администрации приняли участие в Белорусско-казахстанском инвестиционном форуме, а также в презентации инвестиционного и промышленного потенциала Гродненской области для деловых кругов Костанайской области Республики Казахстан.
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