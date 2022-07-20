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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОПРОСЫ ПОСТАВОК КАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ ИЖЕВСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА В БЕЛАРУСЬ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ


12:53 22.07.2022

В Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении 21 июля 2022 года состоялась расширенная встреча с представителями АО «Российский экспортный центр» и АО «Ижевский механический завод» концерн «Калашников».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава Беларуси, во время встречи обсуждались вопросы регистрации и перспективы поставок товаров медицинского назначения производства АО «Ижевский механический завод», в частности, кардиостимуляторов предназначенных для лечения нарушений ритма сердца путем электрической стимуляции желудочков и предсердий.

Представители УП «Белмедтехника» и РНПЦ «Кардиология» отметили, что такая продукция особенно актуальна в нынешних условиях.

Кроме того, стороны обсудили возможность организации в Удмуртии образовательного семинара по вопросам регистрации медицинских изделий в Беларуси. Достигнута предварительная договоренность о проведении мастер-классов для белорусских специалистов в области применения в медицине продукции Ижевского механического завода.

Представлявший на встрече Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» Сергей Плескацевич рассказал о благоприятных возможностях размещения производства и регистрации продукции медицинской направленности. Была достигнута договоренность о проведении переговоров о локализации производства российской медицинской продукции.

Стороны договорились об организации на базе индустриального парка «Великий камень» международного научно-практического семинара при участии УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» и АО «Российский экспортный центр».
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