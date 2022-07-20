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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НОВЫМ ПОСЛОМ БЕЛАРУСИ В РОССИИ СТАНЕТ ДМИТРИЙ КРУТОЙ
11:36 22.07.2022
Новым послом Беларуси в России станет Дмитрий Крутой. Его назначение сегодня утром по телефону согласовали Лукашенко и Путин.
«…согласовали вопрос назначения нового посла Республики Беларусь в Российской Федерации. Агреман белорусской стороной уже получен. Владимира Семашко на этой должности сменяет заместитель главы Администрации президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции», - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, стороны обсудили комплекс основных вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению.
Лукашенко и Путин обсудили также международную повестку дня.
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