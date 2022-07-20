Новым послом Беларуси в России станет Дмитрий Крутой. Его назначение сегодня утром по телефону согласовали Лукашенко и Путин.

«…согласовали вопрос назначения нового посла Республики Беларусь в Российской Федерации. Агреман белорусской стороной уже получен. Владимира Семашко на этой должности сменяет заместитель главы Администрации президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, стороны обсудили комплекс основных вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению.

Лукашенко и Путин обсудили также международную повестку дня.