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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БГУ ОБСУЖДАЕТ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ВУЗАМИ ИРАНА


10:39 22.07.2022

Вопросы развития сотрудничества с вузами Ирана обсудили в БГУ. Переговоры прошли в онлайн-формате с участием ректора БГУ Андрея Короля и руководителей Технологического университета (ТУ) им. Насир ад-Дина Туси и Тегеранского университета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, участниками онлайн-встречи с белорусской стороны также стали представители Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного технологического университета, Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого и посольства Беларуси в Исламской республике Иран.

В ходе заседания вузы двух стран представили свой образовательный и научный потенциал. В частности, ректор БГУ Андрей Король рассказал о структуре ведущего белорусского вуза, направлениях образовательной и научной деятельности, позициях в мировых рейтингах и конкурентных преимуществах университета.

Стороны обменялись мнениями, обсудили варианты и их перспективы развития для установления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Участники переговоров договорились о детальной проработке конкретных предложений по направлениям совместной деятельности в научно-образовательной сфере.

К слову, сегодня БГУ взаимодействует с Иранскими вузами и научно-исследовательскими институтами и предприятиями. Так, в рамках Меморандума о взаимопонимании с Посольством Исламской Республики Иран в Республике Беларусь на кафедре языкознания и страноведения Востока факультета международных отношений БГУ действует Центр ирановедения. Основным направлением его деятельности является углубленное изучение персидского языка и страноведения Ирана.

Отметим, в июне нынешнего года БГУ представил около 15 научно-технических разработок на Международной выставке Iran agrofood. Здесь вуз договорился о сотрудничестве в области ветеринарии и сельского хозяйства с рядом предприятий Ирана и подписал 11 соответствующих документов. В частности, БГУ и ТУ им. Насир ад-Дина Туси заверили два протокола о намерениях с в области научно-технического сотрудничества и разработки биопестицидов для сельского хозяйства.

В 2021/2022 учебном году в магистратуре и на подготовительных курсах БГУ обучалось 23 гражданина Ирана.
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