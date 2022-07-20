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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БАШКОРТОСТАНА ОЗНАКОМИЛАСЬ С АССОРТИМЕНТОМ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В ОАО «МИЛКАВИТА»
09:19 22.07.2022
Делегация Республики Башкортостан Российской Федерации посетила ОАО «Милкавита».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, представители делегации во время организованной для них экскурсии увидели, как происходит изготовление молочных изделий на предприятии, ознакомились с ассортиментом выпускаемой продукции, высоко оценили качество молочной продукции ОАО «Милкавита».
После экскурсионной программы прошли переговоры о сотрудничестве.
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