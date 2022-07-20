МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДЕЛЕГАЦИЯ БАШКОРТОСТАНА ОЗНАКОМИЛАСЬ С АССОРТИМЕНТОМ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В ОАО «МИЛКАВИТА»

09:19 22.07.2022 Делегация Республики Башкортостан Российской Федерации посетила ОАО «Милкавита». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, представители делегации во время организованной для них экскурсии увидели, как происходит изготовление молочных изделий на предприятии, ознакомились с ассортиментом выпускаемой продукции, высоко оценили качество молочной продукции ОАО «Милкавита». После экскурсионной программы прошли переговоры о сотрудничестве.