В Гомельской области с бизнес-миссией находится делегация Башкортостана. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Согласно информации, в ее составе представители компаний, занимающихся производством нефтепродуктов, нефтегазового и нефтехимического оборудования, выпуском товаров народного потребления и др.

Во время рабочей встречи с главой делегации первым замминистра ВЭС и конгрессной деятельности республики Леной Изотовой зампредседателя облисполкома Андрей Конюшко отметил, что можно повлиять на дальнейшее развитие сотрудничества.

Одним из ключевых направлений он назвал наращивание поставок нашей сельскохозяйственной техники и механизмов для уборки и обмолота.

Поставки носят устойчивый характер.

«Но резервы для роста есть», - убежден Андрей Конюшко.

Второе направление – закрытие «свободных ниш», образовавшихся после ухода некоторых поставщиков с наших рынков.

«Наши организации заинтересованы в поставках продукции собственного производства предприятиям Башкортостана», - заверил он.

Члены делегации посетили ряд предприятий Гомельской области.