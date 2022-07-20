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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БАШКОРТОСТАНА НАХОДИТСЯ С БИЗНЕС-МИССИЕЙ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
15:49 21.07.2022
В Гомельской области с бизнес-миссией находится делегация Башкортостана. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Согласно информации, в ее составе представители компаний, занимающихся производством нефтепродуктов, нефтегазового и нефтехимического оборудования, выпуском товаров народного потребления и др.
Во время рабочей встречи с главой делегации первым замминистра ВЭС и конгрессной деятельности республики Леной Изотовой зампредседателя облисполкома Андрей Конюшко отметил, что можно повлиять на дальнейшее развитие сотрудничества.
Одним из ключевых направлений он назвал наращивание поставок нашей сельскохозяйственной техники и механизмов для уборки и обмолота.
Поставки носят устойчивый характер.
«Но резервы для роста есть», - убежден Андрей Конюшко.
Второе направление – закрытие «свободных ниш», образовавшихся после ухода некоторых поставщиков с наших рынков.
«Наши организации заинтересованы в поставках продукции собственного производства предприятиям Башкортостана», - заверил он.
Члены делегации посетили ряд предприятий Гомельской области.
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