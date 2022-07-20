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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗИМБАБВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНО В ПРИОБРЕТЕНИИ ТЕХНИКИ ХОЛДИНГА «БОБРУЙСКАГРОМАШ»
11:22 21.07.2022
Представители компании Grain Marketing Board (Зимбабве) при поддержке дилерского центра – компании AFTRADE DMCC 19 июля 2022 года посетили ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, африканский регион заинтересован в более глубокой механизации земледелия и усовершенствовании технологических процессов по обработке сельскохозяйственных земель. Для решения этих задач холдинг «Бобруйскагромаш» предложил поставку комплекса почвообрабатывающего и посевного оборудования (плугов, борон дисковых, сеялок), а также линейки машин для внесения минеральных и органических удобрений.
С представителями компании Grain Marketing Board также обсуждены вопросы по дальнейшему оказанию гарантийного сопровождения и обеспечению запасными частями техники производства холдинга «Бобруйскагромаш», поставляемой на рынок Зимбабве.
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