Представители компании Grain Marketing Board (Зимбабве) при поддержке дилерского центра – компании AFTRADE DMCC 19 июля 2022 года посетили ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, африканский регион заинтересован в более глубокой механизации земледелия и усовершенствовании технологических процессов по обработке сельскохозяйственных земель. Для решения этих задач холдинг «Бобруйскагромаш» предложил поставку комплекса почвообрабатывающего и посевного оборудования (плугов, борон дисковых, сеялок), а также линейки машин для внесения минеральных и органических удобрений.

С представителями компании Grain Marketing Board также обсуждены вопросы по дальнейшему оказанию гарантийного сопровождения и обеспечению запасными частями техники производства холдинга «Бобруйскагромаш», поставляемой на рынок Зимбабве.