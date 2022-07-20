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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДИТЕЛИ ООО «КАРЕЛИЯ ПАЛП» ПОСЕТИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА «АМКОДОР»
09:09 21.07.2022
Руководители ООО «Карелия Палп», крупнейшего в Российской Федерации экспортера газетной бумаги, 20 июля посетили предприятия холдинга «АМКОДОР» по производству лесозаготовительной техники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, представители делегации на Опытно-экспериментальном заводе ознакомились с производственными мощностями и опытными образцами техники: AMKODOR FF1681, AMKODOR FF1461, AMKODOR FH3061.
На предприятии ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ» гости посетили производство и провели переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
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