Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Нина Емельянова встретилась с представителями Администрации Краснодарского края: руководителем департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василием Воробьевым и исполняющим обязанности руководителя департамента промышленной политики Владимиром Мостовым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТТ, в ходе встречи стороны констатировали повышение уровня двустороннего товарооборота, а также высказали общее мнение о важности развития совместных проектов в области промышленной кооперации и сельского хозяйства.

Обсуждены также актуальные вопросы реализации протокола мероприятий на 2021-2023 годы по выполнению соглашения между правительством Беларуси и администрацией Краснодарского края Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.