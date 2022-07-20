|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОБСУЖДЕНЫ В МАРТ
17:47 20.07.2022
Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Нина Емельянова встретилась с представителями Администрации Краснодарского края: руководителем департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василием Воробьевым и исполняющим обязанности руководителя департамента промышленной политики Владимиром Мостовым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТТ, в ходе встречи стороны констатировали повышение уровня двустороннего товарооборота, а также высказали общее мнение о важности развития совместных проектов в области промышленной кооперации и сельского хозяйства.
Обсуждены также актуальные вопросы реализации протокола мероприятий на 2021-2023 годы по выполнению соглашения между правительством Беларуси и администрацией Краснодарского края Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2022
Курсы в банках
на 20.07.2022
Конвертация в банках
на 20.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте