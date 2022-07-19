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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОИС И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
11:25 20.07.2022
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и впредь будет оказывать поддержку в развитии системы интеллектуальной собственности Беларуси. Об этом заявил генеральный директор ВОИС Дарен Танг во время встречи с главой Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) Владимиром Рябоволовым.
В свою очередь Владимир Рябоволов отметил, что Беларусь заинтересована в выработке действенных механизмов повышения заявительской активности, а также в стимулировании изобретательской деятельности и внедрении современной практики патентной аналитики.
"В целях развития экспортного потенциала страны актуальным является вопрос о государственной поддержке патентования белорусских разработок в других странах, особенно дальнего зарубежья", - подчеркнул Владимир Рябоволов, которого цитирует пресс-служба НЦИС.
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