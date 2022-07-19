Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и впредь будет оказывать поддержку в развитии системы интеллектуальной собственности Беларуси. Об этом заявил генеральный директор ВОИС Дарен Танг во время встречи с главой Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) Владимиром Рябоволовым.

В свою очередь Владимир Рябоволов отметил, что Беларусь заинтересована в выработке действенных механизмов повышения заявительской активности, а также в стимулировании изобретательской деятельности и внедрении современной практики патентной аналитики.

"В целях развития экспортного потенциала страны актуальным является вопрос о государственной поддержке патентования белорусских разработок в других странах, особенно дальнего зарубежья", - подчеркнул Владимир Рябоволов, которого цитирует пресс-служба НЦИС.