МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

09:16 20.07.2022 В рамках 63-й серии заседаний Ассамблей государств – членов ВОИС 18 июля 2022 г. подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным центром интеллектуальной собственности (НЦИС) и Офисом интеллектуальной собственности Министерства экономики Армении. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦИС, меморандум о взаимопонимании направлен на определение общих принципов взаимодействия между организациями, включающих в себя обмен опытом и мнениями по различным вопросам в сфере интеллектуальной собственности, обмен патентной документацией, обучение специалистов, взаимодействие по линии центров поддержки технологий и инноваций.