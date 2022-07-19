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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
09:16 20.07.2022
В рамках 63-й серии заседаний Ассамблей государств – членов ВОИС 18 июля 2022 г. подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным центром интеллектуальной собственности (НЦИС) и Офисом интеллектуальной собственности Министерства экономики Армении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦИС, меморандум о взаимопонимании направлен на определение общих принципов взаимодействия между организациями, включающих в себя обмен опытом и мнениями по различным вопросам в сфере интеллектуальной собственности, обмен патентной документацией, обучение специалистов, взаимодействие по линии центров поддержки технологий и инноваций.
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