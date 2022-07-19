МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ В ТЕНДЕРАХ ГРУЗИИ ОБСУЖДЕНА НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ

15:43 19.07.2022 Возможности Национального центра маркетинга по содействию развитию внешнеэкономических связей обсуждались на встрече директора центра Николая Борисевича с послом Грузии в Беларуси Валерием Кварашелия. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, особое внимание было уделено возможностям, позволяющим белорусским компаниям участвовать в тендерах на территории Грузии. Собеседники сошлись во мнении о необходимости укрепления контактов Центра с потенциальными партнерами в Грузии, с помощью которых маркетинговые агентства двух стран будут способствовать развитию делового сотрудничества. В частности, состоялся предметный разговор о способах продвижения белорусской продукции в Грузию.