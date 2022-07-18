Беларусь прекращает свое участие в Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, от 25 июня 1998 года (Орхусской конвенции). Это предусмотрено указом № 247 "О выходе Республики Беларусь из международного договора", который 18 июля подписал Лукашенко.

«Несмотря на достигнутые результаты по выполнению взятых на себя международных обязательств в соответствующей сфере, в октябре 2021 года Беларусь столкнулась с предвзятым и дискриминационным отношением со стороны руководящих органов Конвенции, фактами давления на суверенное государство», - говорится в комментарии.

В сложившихся условиях невозможно полноценное участие Беларуси в Конвенции. Статьей 21 этого международного договора предусмотрено, что любая сторона вправе выйти из Конвенции.

«Такой выход не повлечет прекращения совершенствования национальной системы взаимодействия органов государственной власти и населения в сфере экологической политики. Дальнейшая работа по обеспечению реализации прав граждан (их объединений) на получение информации, участие в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, будет продолжена в рамках законодательства Беларуси», - поясняется в комментарии к документу.