Китайская компания China Merchants CHN-BLR Commerce and Logistics Company (CMCB), входящая в состав корпорации China Merchants Group, будет оказывать содействие в привлечении поставщиков и заказчиков из Китая на электронную площадку импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ). Соответствующая договоренность достигнута по итогам визита представителей CMCB в центральный офис БУТБ.

Кроме того, с целью оптимизации затрат на логистику CMCB совместно с БУТБ проработают альтернативные маршруты доставки в Китай приобретенных на бирже белорусских товаров с применением различных видов транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, эта работа будет проводиться в рамках подписанного в апреле текущего года меморандума о сотрудничестве между БУТБ и CMCB, который предусматривает взаимодействие сторон в области транспортной и торговой логистики.

По мнению представителей CMCB, постепенная отмена ограничений, введенных в Китае в связи с пандемией COVID-19, будет способствовать активизации деловых контактов между белорусскими и китайскими компаниями, в том числе в сфере торговли импортозамещающими товарами. О перспективности данного направления свидетельствуют и результаты анализа заявок на покупку, размещенных на площадке импортозамещения БУТБ.

В частности, при оформлении заявки многие белорусские предприятия указывают Китайскую Народную Республику в графе «Страна-производитель». Это особенно характерно для таких категорий товаров, как электрооборудование, средства связи, а также компоненты и материалы для промышленности. Пока на биржевой торговой платформе работают лишь несколько поставщиков импортозамещающей продукции из КНР, однако в ближайшее время их количество может увеличиться — в первую очередь за счет китайских компаний, уже аккредитованных на БУТБ, но участвующих в торгах по другим товарным секциям.\

Что касается вопросов логистики, то, несмотря на определенные сложности, связанные с недоступностью традиционных транспортных коридоров, доставка товаров из Беларуси в Китай и обратно осуществляется в штатном режиме. Разумеется, удлинение логистического плеча отрицательно сказалось на стоимости и сроках перевозки, но, по словам представителей CMCB, большинство участников рынка уже адаптировались к новым условиям и серьезных проблем не видят.