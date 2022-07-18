ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


CMCB ПОМОЖЕТ В ПРИВЛЕЧЕНИИ КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ НА ПЛОЩАДКУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ


15:43 18.07.2022

Китайская компания China Merchants CHN-BLR Commerce and Logistics Company (CMCB), входящая в состав корпорации China Merchants Group, будет оказывать содействие в привлечении поставщиков и заказчиков из Китая на электронную площадку импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ). Соответствующая договоренность достигнута по итогам визита представителей CMCB в центральный офис БУТБ.

Кроме того, с целью оптимизации затрат на логистику CMCB совместно с БУТБ проработают альтернативные маршруты доставки в Китай приобретенных на бирже белорусских товаров с применением различных видов транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, эта работа будет проводиться в рамках подписанного в апреле текущего года меморандума о сотрудничестве между БУТБ и CMCB, который предусматривает взаимодействие сторон в области транспортной и торговой логистики.

По мнению представителей CMCB, постепенная отмена ограничений, введенных в Китае в связи с пандемией COVID-19, будет способствовать активизации деловых контактов между белорусскими и китайскими компаниями, в том числе в сфере торговли импортозамещающими товарами. О перспективности данного направления свидетельствуют и результаты анализа заявок на покупку, размещенных на площадке импортозамещения БУТБ.

В частности, при оформлении заявки многие белорусские предприятия указывают Китайскую Народную Республику в графе «Страна-производитель». Это особенно характерно для таких категорий товаров, как электрооборудование, средства связи, а также компоненты и материалы для промышленности. Пока на биржевой торговой платформе работают лишь несколько поставщиков импортозамещающей продукции из КНР, однако в ближайшее время их количество может увеличиться — в первую очередь за счет китайских компаний, уже аккредитованных на БУТБ, но участвующих в торгах по другим товарным секциям.\

Что касается вопросов логистики, то, несмотря на определенные сложности, связанные с недоступностью традиционных транспортных коридоров, доставка товаров из Беларуси в Китай и обратно осуществляется в штатном режиме. Разумеется, удлинение логистического плеча отрицательно сказалось на стоимости и сроках перевозки, но, по словам представителей CMCB, большинство участников рынка уже адаптировались к новым условиям и серьезных проблем не видят.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.07.2022
валюта курс
EUR 2.5913
USD 2.5831
RUB 4.4373
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5720 -0.0098
USD 2.5433 -0.0352
RUB 4.4767 +0.0512
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5900 2.6350
USD 2.5500 2.5580
RUB 3.5000 4.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 18.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0100 1.0350
EUR/RUB 59.0000 75.0000
USD/RUB 58.0000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте