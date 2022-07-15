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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОДПИСАН БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ МЕМОРАНДУМ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12:12 18.07.2022
Национальный центр защиты персональных данных Беларуси и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Российская Федерация) подписали меморандум о взаимодействии в сфере защиты прав субъектов персональных данных.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре защиты персональных данных, стороны, будучи убежденными в необходимости развития прочных и долгосрочных основ для сотрудничества в сфере защиты прав субъектов персональных данных, имея целью развитие данной сферы в Республике Беларусь и Российской Федерации на принципах взаимного уважения, доверия и партнерства, договорились взаимодействовать по вопросам, связанным с осуществлением деятельности в сфере защиты прав субъектов персональных данных.
Консультации, совместные мероприятия, рабочие встречи, семинары, круглые столы, научные исследования и стажировки – все это в планах делового сотрудничества двух ведомств.
Подписывая меморандум, директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев отметил, что особую ценность в рамках партнерства и взаимодействия Национального центра и Федеральной службы будет иметь практический положительный опыт по решению актуальных проблем защиты персональных данных граждан, затрагивающий весь комплекс вопросов, связанных с защитой данных, совершенствованием национального законодательства двух стран в этих направлениях и организацией взаимодействия регуляторов и операторов.
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