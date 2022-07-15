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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ БУДУТ СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА


09:27 18.07.2022

Национальная академия наук Беларуси и интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии - ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») договорились о сотрудничестве в сфере разработок систем накопления энергии для обеспечения производственно-технологической базы и увеличения количества используемых транспортных средств на электрической тяге в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, представители ООО «РЭНЕРА» во время визита в академию ознакомились с постоянно действующей выставкой «Достижения науки – производству».

На встрече с председателем президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев обратил внимание на белорусские разработки в сфере графитовых материалов, натрий-ионных аккумуляторов, а также утилизации батарей, теплоотводные технологии, защиты от электромагнитного излучения. На встрече было подчёркнуто, что стороны готовы и поддерживают необходимость проекта пятилетней программы Союзного государства по созданию совместного электромобиля.

Также состоялось посещение представителей ООО «РЭНЕРА» НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси», ГНУ «Институт тепло- и массообмена им.А.В.Лыкова НАН Беларуси», где детально обсуждены вопросы создания совместных российско-белорусских накопителей энергии для отрасли электротранспорта, а также рассмотрены возможности перехода к поэтапной локализации производства систем накопления энергии по технологии ООО «РЭНЕРА» на территории Беларуси с учетом региональной специфики и специализации производственных предприятий.

В ближайшем будущем намечены взаимные визиты для проработки необходимых совместных шагов на ближайшую перспективу.

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений. ООО «РЭНЕРА» планирует построить в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Завод общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год начнет работу в 2025 году. Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание.
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