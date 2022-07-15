Заинтересованность в реализации своей продукции на электронной площадке импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) выразили ряд производственных предприятий Воронежской области, участвовавших в белорусско-российском бизнес-форуме, который прошел 14 июля на базе Белорусской торгово-промышленной палаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, с учетом высокого спроса на товары для строительной отрасли, доля которых в товарообороте биржевой B2B-платформы составляет порядка 45%, планируется привлечь на торги Воронежский завод «Сталл-Doors». Предприятие, являющееся одним из лидеров по изготовлению противопожарных изделий в Центрально-Черноземном регионе России, готово поставлять в Беларусь через БУТБ широкий ассортимент противопожарных дверей, люков и ворот.

Интерес к белорусской площадке импортозамещения также проявил Воронежский завод полупроводниковых приборов. Через БУТБ предприятие намерено выйти на крупных белорусских потребителей транзисторов, светодиодных светильников и источников питания, а в перспективе – заключать транзитные сделки с компаниями из других регионов России и третьих стран.

С целью более эффективного вовлечения представителей воронежских деловых кругов в биржевую торговлю информирование о возможностях использования площадки импортозамещения БУТБ будет организовано при содействии Торгово-промышленной палаты Воронежской области. Соответствующая договоренность достигнута с ее вице-президентом Николаем Щипелевым. Первым совместным мероприятием станет выездной семинар по биржевой торговле для воронежских компаний, который состоится осенью текущего года.