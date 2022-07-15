Директор БелГИСС Александр Скуратов и директор ООО TEXNOPARK (Узбекистан) Сарвар Ахадов подписали 15 июля 2022 года меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, стороны будут взаимодействовать в области информационного обеспечения, обмениваться информацией и документами в области технического нормирования и стандартизации.

Выражена также заинтересованность в испытаниях и сертификации продукции TEXNOPARK в соответствии с областью аккредитации БелГИСС.

Поддержан обмен знаниями в форматах обучающих семинаров, вебинаров, практикумов, конференций и других мероприятий.

TEXNOPARK объединяет 17 проектов высокотехнологичных, конкурентоспособных производств. В настоящее время здесь работает более 5 тысяч сотрудников. Это перспективный комплекс в Центральной Азии по выпуску электробытовой, промышленной техники и строительных материалов. В 2022 году запланирован пуск в эксплуатацию автоматизированного логистического центра.