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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛГИСС И УЗБЕКСКИЙ TEXNOPARK ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
13:27 15.07.2022
Директор БелГИСС Александр Скуратов и директор ООО TEXNOPARK (Узбекистан) Сарвар Ахадов подписали 15 июля 2022 года меморандум о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, стороны будут взаимодействовать в области информационного обеспечения, обмениваться информацией и документами в области технического нормирования и стандартизации.
Выражена также заинтересованность в испытаниях и сертификации продукции TEXNOPARK в соответствии с областью аккредитации БелГИСС.
Поддержан обмен знаниями в форматах обучающих семинаров, вебинаров, практикумов, конференций и других мероприятий.
TEXNOPARK объединяет 17 проектов высокотехнологичных, конкурентоспособных производств. В настоящее время здесь работает более 5 тысяч сотрудников. Это перспективный комплекс в Центральной Азии по выпуску электробытовой, промышленной техники и строительных материалов. В 2022 году запланирован пуск в эксплуатацию автоматизированного логистического центра.
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