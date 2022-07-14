МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ОАЭ ПРОРАБОТАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ БЕЛОРУССКО-ЭМИРАТСКОГО БИЗНЕС-КЛУБА

16:40 14.07.2022 Беларусь и ОАЭ проработают возможность создания Белорусско-эмиратского бизнес-клуба. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся встречи директора Национального центра маркетинга Николая Борисевича с послом ОАЭ в Беларуси Ибрагимом Салим Мохаммедом аль-Мушаррахом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, стороны также договорились о том, что посольство и центр наладят регулярный обмен информацией, полезной для оценки бизнес-потенциала обеих стран. Кроме того, центр и посольство объединят усилия для продвижения бренда "Беларусь" на территории ОАЭ.