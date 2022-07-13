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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» ПОДПИСАЛО ГОДОВОЙ ДОГОВОР С РОССИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ НА ПОСТАВКУ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
10:57 14.07.2022
ОАО «Могилевлифтмаш» и ООО «ЛифтТехника» подписали соглашение о сотрудничестве и годовой договор на 2022 год на общую сумму 50 млн российских рублей на поставку лифтового оборудования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, документ подписан в рамках международной промышленной выставки «Иннопром 2002», которая проходила 4-7 июля в Екатеринбурге (Россия).
На выставке ОАО «Могилевлифтмаш» представило кабину лифта без машинного помещения бренда Movel и макет автомобильной парковки карусельного типа.
Во время выставки был проведен ряд встреч и переговоров с руководителями крупнейших компаний: Группа компаний «Авангард», «Златоустовский машиностроительный завод», АО «Невское проектно-конструктивное бюро», ТОО «Елена Д», «Форма», ООО «Кузкэй», «Интегра -С», «Овен-Уфа», Be Grand, «Брусника». ООО «Группа компаний А1». ОАО «Могилевлифтмаш» также приняло активное участие в форуме производителей компонентов, где прошли переговоры с заинтересованными в сотрудничестве компаниями и производителями.
представлена 13 предприятиями, в том числе
В 2022 году на выставке «Иннопром» были представлены 500 компаний из 26 стран, из которых 13 белорусских предприятий.
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