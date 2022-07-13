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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПО КОЛИЧЕСТВУ АККРЕДИТОВАННЫХ НА БУТБ КОМПАНИЙ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ ВСЕХ РЕГИОНОВ РФ


15:20 13.07.2022

По итогам 1-го полугодия Смоленская область заняла второе место среди всех регионов Российской Федерации по количеству компаний, аккредитованных на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ). Об этом сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий в ходе белорусско-российского делового форума по вопросам трансграничной биржевой торговли, который состоялся 12 июля 2022 г. на базе Торгово-промышленной палаты Смоленской области.

«Сейчас на белорусской биржевой площадке аккредитованы 434 субъекта хозяйствования из Смоленской области. Больше только представителей Москвы и Московской области – 954. Всего на бирже работает 2871 резидент Российской Федерации. То есть практически каждый шестой российский участник биржевых торгов – смолянин», – рассказал Александр Башлий.

По его словам, на регулярной основе в торгах участвуют более трети от всех аккредитованных смоленских компаний, в том числе 14 новых, пришедших на БУТБ в этом году. В Беларуси они покупают сливочное и рапсовое масло, мясо крупного рогатого скота, сухое цельное и обезжиренное молоко, кожевенное сырье и щебень, в то время как на белорусский рынок из Смоленской области в основном поставляется зерно и товары промышленного назначения.

«Благодаря тесному взаимодействию с торгово-промышленной палатой и центром поддержки экспорта Смоленской области сумма сделок, совершенных смоленскими компаниями на биржевых торгах, выросла почти в 3 раза по сравнению с 1-м полугодием 2021 года. Причем положительная динамика была характерна и для транзитных сделок, когда и продавец, и покупатель не являются резидентами Республики Беларусь. По этому показателю Смоленская область также вошла в тройку лидеров с суммой 162 миллиона российских рублей, уступив лишь Московской и Ленинградской областям. В целом «транзитное» направление получило в этом году дополнительный импульс в связи с запуском площадки импортозамещения, которая позволяет закупать импортозамещающие товары в странах Евразийского экономического союза и в Китае. Этим инструментом активно пользуются как белорусские, так и российские предприятия», – отметил представитель БУТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие около 40 представителей бизнеса Смоленской области.
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