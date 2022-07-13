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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БГУ И ГАВАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОГУТ НАЛАДИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ IT, ЭКОНОМИКИ И ФАРМАЦЕВТИКИ
13:12 13.07.2022
Ректор БГУ Андрей Король и посол Кубы в Беларуси Сантьяго Пересом Бенитес обсудили сотрудничество в области образования и науки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в качестве приоритетных направлений было названо взаимодействие с Гаванским университетом в области IT, экономики, фармацевтики.
С Высшим институтом Международных отношений (Гавана) перспективным, по слова посла, видится сотрудничество по линии внешнеэкономической и международной деятельности. Для белорусских студентов интересным может стать предложение языковой стажировки на Кубе по испанскому языку.
Также прозвучала инициатива развития практики обмена преподавателями для чтения лекций, взаимного участия в научных мероприятиях, семинарах, симпозиумах.
В ближайшее время в Минске в НАН Беларуси состоится встреча ученых двух стран по вопросам разработки вакцины против ковида. Посол пригласил к участию специалистов БГУ.
Гость отметил, что для его страны интересен опыт Беларуси в формировании собственной модели экономики и развития сельского хозяйства. Поэтому, как резюмировал посол, развитие сотрудничества на уровне вузов будет иметь практическую пользу для Кубы, так как позволит познакомиться с механизмом подготовки специалистов для этих отраслей.
В ближайшее время стороны проработают озвученные предложения с целью подготовки Дорожной карты по реализации взаимодействия.
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