МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕДПРИЯТИЯ ЧУВАШИИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ КОММУНАЛЬНОЙ И ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКОЙ МАЗ

11:34 13.07.2022 Делегация из Чувашской Республики во главе с заместителем министра промышленности и энергетики Борисом Марковцом посетила Минский автомобильный завод. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, представители предприятий российского региона заинтересованы в более подробном изучении линейки коммунальной и грузовой техники МАЗ. С некоторыми моделями их ознакомили на выставке.