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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЧУВАШИИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ КОММУНАЛЬНОЙ И ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКОЙ МАЗ
11:34 13.07.2022
Делегация из Чувашской Республики во главе с заместителем министра промышленности и энергетики Борисом Марковцом посетила Минский автомобильный завод.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, представители предприятий российского региона заинтересованы в более подробном изучении линейки коммунальной и грузовой техники МАЗ. С некоторыми моделями их ознакомили на выставке.
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