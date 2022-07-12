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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДПРИЯТИЯ ЧУВАШИИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ КОММУНАЛЬНОЙ И ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКОЙ МАЗ


11:34 13.07.2022

Делегация из Чувашской Республики во главе с заместителем министра промышленности и энергетики Борисом Марковцом посетила Минский автомобильный завод.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, представители предприятий российского региона заинтересованы в более подробном изучении линейки коммунальной и грузовой техники МАЗ. С некоторыми моделями их ознакомили на выставке.
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