Директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Николай Борисевич встретился 12 июля 2022 года с послом Ирана в Беларуси Саидом Яри.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, принимая во внимание растущие объемы торговли, крайне важной является поддержка этой тенденции со стороны профильных структур, занимающихся сопровождением внешнеэкономической деятельности. В рамках встречи обсуждена возможность оказания содействия посольством в установлении партнерского взаимодействия Национального центра маркетинга с иранскими структурами, выполняющими смежные функции.

Для организации прямого диалога между бизнесами двух стран стороны договорились о проведении ряда совместных деловых мероприятий.

Кроме того, в центре выразили готовность содействовать организации визитов иранского дипломата в регионы республики для более детального изучения экспортного потенциала белорусских предприятий.