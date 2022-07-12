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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЕЖДУ БИЗНЕСАМИ БЕЛАРУСИ И ИРАНА ПЛАНИРУЕТСЯ НАЛАДИТЬ ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
10:35 13.07.2022
Директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Николай Борисевич встретился 12 июля 2022 года с послом Ирана в Беларуси Саидом Яри.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, принимая во внимание растущие объемы торговли, крайне важной является поддержка этой тенденции со стороны профильных структур, занимающихся сопровождением внешнеэкономической деятельности. В рамках встречи обсуждена возможность оказания содействия посольством в установлении партнерского взаимодействия Национального центра маркетинга с иранскими структурами, выполняющими смежные функции.
Для организации прямого диалога между бизнесами двух стран стороны договорились о проведении ряда совместных деловых мероприятий.
Кроме того, в центре выразили готовность содействовать организации визитов иранского дипломата в регионы республики для более детального изучения экспортного потенциала белорусских предприятий.
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