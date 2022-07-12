Министр промышленности Петр Пархомчик 12 июля 2022 года встретился с директором индийской компании SRB Group Бхаратом Ганди при участии руководителей крупнейших промышленных предприятий Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в ходе переговоров стороны обсудили возможные сферы сотрудничества по поставке сырья, материалов, техники и ее сервисному обслуживанию.

В программе индийской делегации также предусмотрено посещение ряда организаций системы министерства для ознакомления с производственным и экспортным потенциалом, а также для достижения более детальных договоренностей.