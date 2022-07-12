|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНДИЙСКАЯ КОМПАНИЯ SRB GROUP ОЗНАКОМИТСЯ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ И ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ
09:35 13.07.2022
Министр промышленности Петр Пархомчик 12 июля 2022 года встретился с директором индийской компании SRB Group Бхаратом Ганди при участии руководителей крупнейших промышленных предприятий Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в ходе переговоров стороны обсудили возможные сферы сотрудничества по поставке сырья, материалов, техники и ее сервисному обслуживанию.
В программе индийской делегации также предусмотрено посещение ряда организаций системы министерства для ознакомления с производственным и экспортным потенциалом, а также для достижения более детальных договоренностей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2022
Курсы в банках
на 13.07.2022
Конвертация в банках
на 13.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте