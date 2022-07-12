Посольство Беларуси открылось в Зимбабве. Об этом сообщает посольство Беларуси в Южно-Африканской Республике.

Согласно информации, торжественную церемонию открытия посольства Республики Беларусь в Хараре 11 июля 2022 г. провел посол Александр Сидорук.

В своем выступлении он отметил, что благодаря открытию посольства «Беларусь и Зимбабве станут еще ближе, что позволит продолжить эффективную работу на благо народов обеих стран».

В церемонии принимали участие министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава, представители госструктур, парламента Зимбабве и дипломатического корпуса.

Напомним, решение об открытии посольства Беларуси в Зимбабве было принято в августе 2021 года.