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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛОСЬ В ЗИМБАБВЕ
09:13 13.07.2022
Посольство Беларуси открылось в Зимбабве. Об этом сообщает посольство Беларуси в Южно-Африканской Республике.
Согласно информации, торжественную церемонию открытия посольства Республики Беларусь в Хараре 11 июля 2022 г. провел посол Александр Сидорук.
В своем выступлении он отметил, что благодаря открытию посольства «Беларусь и Зимбабве станут еще ближе, что позволит продолжить эффективную работу на благо народов обеих стран».
В церемонии принимали участие министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава, представители госструктур, парламента Зимбабве и дипломатического корпуса.
Напомним, решение об открытии посольства Беларуси в Зимбабве было принято в августе 2021 года.
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